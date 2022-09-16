Bursa’da kenevir tarlasına jandarma baskını

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kenevir tarlasına düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K.A. (44) isimli şüphelinin Hayriye Mahallesi’nde bulunan arazisinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve kurutarak sattığı tespit edildi. Şahsın Yenişehir ilçe merkezinde bulunan ikametini tespit eden ekipler, baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin iş yeri ve arazisinde yapılan aramalarda ise, boyları 1 ve 2.5 metre arasında değişen kurumaya bırakılmış 24 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 71 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 7 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin iş yerinde yapılan kontrolde 5 Afgan uyruklu şahsın çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilerek, iş yeri sahibi ve çalışanlarına idari para cezası uygulandı. Karakolda işlemleri tamamlanan K.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.