Bursa’da kaybolan eski muhtarın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde geçtiğimiz gün kaybolan eski muhtarın cansız bedeni Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’ın Osmanlar Mahallesi’nin eski muhtarı 71 yaşındaki Alzheimer hastası Yakup Oruç, geçtiğimiz akşam namazının ardından kayıplara karıştı. Ailesi Yakup Oruç’a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeği ve dronu ile yürütülen çalışmalara 100’e yakın personel katıldı. Çevrede yaşayanların da desteği ile bugün de devam eden çalışmalarda Yakup Oruç’un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı’nda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı