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Bursa’da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

Bursa’da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 09.07.2022, 17:02
Bursa’da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

Bursa’da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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