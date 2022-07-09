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Bursa’da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü
Bursa’da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Asayiş 09.07.2022, 17:02
Bursa’da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.