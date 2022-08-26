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Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Asayiş 26.08.2022, 12:58
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza sabah saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan C.P. yönetimindeki 26 UAR 46 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki İbrahim Atalay’a çarptı.
Kaza yerinin hemen yakınında alt geçit ve üst geçit bulunduğu ifade edilirken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Atalay olay yerinde hayatını kaybetti. Atalay’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
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