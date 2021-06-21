Bursa’da karpuz yüklü kamyon devrildi

Bursa’da karpuz yüklü kamyon aşırı yükten dolayı rampayı çıkamayınca devrildi. Sokak dağılan karpuzlarla kırmızıya boyandı.

Kaza Emek Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklü kamyon, rampadan çıkmak için harekete geçti. Kasasında fazla yük olması sebebiyle rampayı çıkamayan kamyonun şoförü, ara sokakta olması sebebiyle muhtemel bir facianın önüne geçmek için kamyonu yan yatırdı. Kasada bulunan yüzlerce karpuz sokağa saçıldı. Sokak kırmızıya boyanırken, devrilen kamyon çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Osmangazi Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ise kırmızıya boyanan sokağı temizleme çalışması başlattı.