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Bursa’da kanala düşen araçta can pazarı: 1’i ağır 3 yaralı

Bursa’da ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düşen araçta can pazarı yaşandı. Araçtan çıkarılan 1’i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 15.08.2022, 13:16 15.08.2022, 13:47
Bursa’da kanala düşen araçta can pazarı: 1’i ağır 3 yaralı

Bursa’da ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düşen araçta can pazarı yaşandı. Araçtan çıkarılan 1’i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Yavuz Bektaş (48) yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak yol kenarındaki ağaca çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu hurdaya dönen araçtaki sürücü ile eşi Seval Bektaş (48) ve kızları Ayça Bektaş (21) sıkışarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sıkışan yaralılar sağlık ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı. Baba Yavuz Bektaş, kızı Ayça’ya seslenerek, durumunu öğrenmeye çalıştı. 3 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayça Bektaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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