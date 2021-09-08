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Bursa’da kamyonun sıkıştırdığı taksi takla attı: 2 yaralı

Bursa’da kamyonun sıkıştırdığı taksi şarampole yuvarlandı. Takla atan taksideki sürücü ve yolcu vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Asayiş 08.09.2021, 11:51
Bursa’da kamyonun sıkıştırdığı taksi takla attı: 2 yaralı

Bursa’da kamyonun sıkıştırdığı taksi şarampole yuvarlandı. Takla atan taksideki sürücü ve yolcu vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.


Kaza, sabah saatlerinde yakın çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte ilerleyen 16 T 4014 plakalı taksinin sürücüsü, kamyonun sıkıştırması üzerine kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, yol kenarında bulunan şarampole sürüklenerek takla attı. Yan duran taksideki sürücü ve yolcu, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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