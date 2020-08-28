Bursa’da kamyonun çarptığı motosikletteki çift öldü, çocukları yaralandı...(1)

Bursa’da şehir merkezinde bir kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Acemler’den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete bir kamyon çarptı. Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ise İpekiş Trafik Işıkları’nda polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.