Bursa’da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu

Bursa’da kamyonetten düşen şeftaliler için diğer sürücüler seferber oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeftali yüklü kamyon kavşaktan döneceği esnada kasada bulunan tüm şeftaliler kasalarla birlikte yola döküldü. Bunu gören diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım ederek tüm şeftalileri kısa bir süre için kasaya geri yüklediler.

Sosyal medyada paylaşın görüntüler görenler tarafından büyük takdir topladı.