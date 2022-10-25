Bursa’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameralarda

Bursa’da eşya taşıyan bir dizi insanın kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşya taşıyan bir grup insanın kamyonet kasasında yolculuk yaptılar. O tehlikeli yolculuk ise cep telefon kamerasına yansıdı.