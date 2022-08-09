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Bursa’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da bir aile canını hiçe sayarak kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 09.08.2022, 09:03
Bursa’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da bir aile canını hiçe sayarak kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aile çocuklarıyla birlikte canlarını tehlikeye atarak seyahat ettiler. Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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