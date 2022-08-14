banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Bursa’da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’da kamyonetin arkasında oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 14.08.2022, 11:16
Bursa’da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa’da kamyonetin arkasında oturan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyen gençler kamyonetin arkasında adeta canlarını hiçe sayarak düğüne gitti. Bir başka görüntüde ise, kamyonetin arkasında çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık grubun tehlikeli yolculuğu yer aldı. O anlar ise arkadan gelen bir aracın içerisinden cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu