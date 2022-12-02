Bursa’da kamyon ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Bursa’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayarak geçen İsmail T. idaresindeki 35 MPN 30 plakalı otomobil ile Sercan K. idaresindeki 16 ALM 312 kamyon çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken otomobilde bulunan sürücü İsmail T. ile Tilbe B. sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ile kamyon kısa sürede yoldan kaldırılırken trafik açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.