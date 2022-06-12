banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Irak’ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa
Irak’ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa
Rize Valiliğinden sel uyarısı
Rize Valiliğinden sel uyarısı
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor

Bursa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 12.06.2022, 23:02
Bursa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu