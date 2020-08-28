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Bursa’da kamyon faciası kamerada...Motosikletteki çift öldü, bir çocuk hastanede
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 28.08.2020, 11:21
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Bursa’da şehir merkezinde bir kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, bir çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi’nde meydana geldi. En sağ şeritte Acemler’den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete bir kamyon çarptı. Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyon ise Merinos Kavşağı’nda trafik ekiplerince yakalandı. Kamyon sürücüsü kazayı fark etmediğini iddia ederken, kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
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