Bursa’da kameraların önünde aracı böyle aldı götürdü

Bursa’da bir öğretmenin evinin önünden aracının çalınması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mustafakemalpaşa’da öğretmenlik yapan 50 yaşındaki İsa Güzel, 11 Nisan günü öğle saatlerinde evinin önüne çıktığında aracının olmadığını gördü. 1994 model bej renkli Şahin aracını bulamayınca apartmanın güvenlik kamerasının inceleyen İsa Güzel, acı gerçek ile yüzleşti.

Önce keşif yaptı, sonra aldı götürdü

Güvenlik kameralarında aracı alarak giden şahsın ilk olarak saat 05.38 sıralarında bölgeyi gezerek keşif yaptığı görüldü. Saat 06.00 sıralarında yeniden aracın yanına gelen şahıs, güvenlik kameralarına görmesine rağmen aracı yaklaşık 10 dakika boyunca açamaya çalıştı. Aracı çalıştırarak bölgeden uzaklaşan zanlı ve araçtan o günden beri haber alınamadı. Araç sahibi ise yaklaşık 35 bin değer verilen 16 SN 184 plakalı bej renkli şahini için görenlerden ve ilçe emniyet ekiplerinden müjdeli haberi bekliyor.

“Manevi değeri vardı”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsa Güzel, “Çok değer verdiğim ve manevi anlamı olan bir araçtı. Sabah çıkıp aracı göremediğimde ilk önce aileden birisinin aldığını düşündüm. Ancak eşimle görüşünce aracın iki anahtarının da evde olduğunu ve aracı kimsenin almadığını anladık. Kameralara baktığımızda ise çevrede çok sayıda güvenlik kamerası olmasına rağmen çok rahat tavırlarla kameralara bakarak aracımızın çalındığını gördük. O gün itibariyle güvenlik görüntüleri ile birlikte ilçe emniyet müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Ancak 11 gün geçmesine rağmen ne yazık ki araçtan hiçbir iz bulunmadı. Hastalık durumları olduğu için araç deposunu doldurmuştum. Bu yüzden yakıt ihtiyacı da duymadığından herhangi bir yerde tespit edilemedi. Aracımızın bulunmasını bekliyoruz. 16 SN 184 plakalı bej renkli şahin aracı gören kişiler varsa da haber vermelerini rica ediyoruz” dedi.