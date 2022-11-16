Bursa’da kadının altınlarını alan dolandırıcılar tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kadının 300 bin TL değerindeki altınlarını telefonla dolandırıcılık yöntemiyle alan 2 şüpheli yakalandı.

Ortaköy Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe K.’yi (61) telefonla arayan dolandırıcılar, "Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı" diyerek para ve altın istedi. Heyecanlanan kadın, altınları olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, altınları almak için evin yakınına geldi. 2 şüpheli, kadından 300 bin TL değerindeki ziynet eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan kadın, jandarma komutanlığını arayarak yardım istedi. Jandarma komutanlığı ekipleri, mahalledeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahısları tespit etti. Yapılan araştırma sonucu, şüpheliler Mohamad Jesri (27) ve Abdurrahman Zkert(26) yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, aldıkları altınları başka birine verdiklerini söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri, altınları bulmak için çalışma başlattı.