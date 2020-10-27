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Bursa’da kadın hırsızlar şok etti

BURSA'DA KENDİ EVLERİNE GİRER GİBİ EVLERE GİREN KADIN 2 HIRSIZ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Asayiş 27.10.2020, 11:52
Bursa’da kadın hırsızlar şok etti

Bursa’da kendi evlerine girer gibi evlere giren 2 kadın hırsız 60 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde buluna bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadın sitenin demir kapısından geçtikten sonra apartman kapısını açarak içeri girdi. Evin içerisinde bulunan 60 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler daha sonra soğuk kanlı bir şekilde siteden çıkarak ortadan kayboldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı.

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