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Bursa’da kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı

Bursa’da sahibinin elinden kurtulan boğa trafiği birbirine katarken, kaçan keçi ormanlık alanda yakalandı.

Asayiş 09.07.2022, 17:08
Bursa’da kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı

Bursa’da sahibinin elinden kurtulan boğa trafiği birbirine katarken, kaçan keçi ormanlık alanda yakalandı.

Bursa’da kurban pazarından alındıktan sonra araçlara yükleneceği sırada kaçan boğa ve keçi trafiği birbirine kattı. Kaçarak trafiğe çıkan boğa araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, sahipleri arkasından araba ile kovaladı. Diğer yandan kaçan bir keçi ise ormanlık alanda yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

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