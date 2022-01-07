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Bursa’da kaçak tütün operasyonu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.
Asayiş 07.01.2022, 14:24
Bursa’nın İnegöl ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.
İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 4 işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 45 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 730 paket kaçak sigara, 26 bin 400 adet boş makaron, 7 kilo paketlenmiş tütün, 385 kilo kaçak kıyılmış tütün, 245 kilo gümrük kaçağı kaçak çay ele geçirildi. İş yeri sahipleri Şirin S, Onur Y, Ahmet Y. ve Resul İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.