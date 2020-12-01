banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL

Bursa’da kaçak hafriyat dökümüne para cezası yağdı

Bursa’da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu şirkete 265 bin lira idarî para cezası kesildi.

Asayiş 01.12.2020, 13:26
1
Bursa’da kaçak hafriyat dökümüne para cezası yağdı
banner422

Bursa’da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu şirkete 265 bin lira idarî para cezası kesildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Çekrice Mahallesinde, Bursa İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler daha önceden kaçak hafriyat dökümü nedeniyle takibe alınan bölgede bir kamyonu suçüstü yakaladı. Kamyonun ait olduğu şirkete Büyükşehir Belediye Çevre Denetleme Şubesi ekipleri, 265 bin 497 lira para cezası kesildi.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu