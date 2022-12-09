Bursa’da jandarmanın nefesi hırsızların ensesinde

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir günde 4 ilçede yapılan çalışmalarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 10 kişi adliyeye sevk edildi

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, operasyonlar Karacabey, Mudanya, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde gerçekleşti.

Karacabey İlçesi Bayramdere Mahallesi’nde, eski polis kampı binası içerisinde hırsızlık yaparken jandarma devriyesini görerek kaçan S.A.G. (26), B.A. (29), G.İ. (16) isimli zanlılar yapılan takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Üst aramasında B.A isimli şahıstan kuru sıkı tabanca, 15 adet fişek, şarjör ve uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Çevrede yapılan kontrolde şüpheliler tarafından olayda kullanılan, çok sayıda tornavida, anahtar gibi küçük el aletleri ve 100 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Mudanya İlçesi Trilye Mahallesi’nde ise, çalıntı araç bildirimi alınması üzerine yapılan takip sonucunda 16 ARE 597 plakalı araç mahalle çıkışında durduruldu. Araç içerisinde çalıntı olduğu tespit edilen mini buzdolabı, piknik tüpü ve barbekü malzemeleri sahibine teslim edilirken, H.Y. (29) ve A.K. (41) gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi’nde de, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol kenarındaki 30 metre galveniz teli çalan E.B. (24), devriye gezen ekipler tarafında kıskıvrak yakalandı.

Son yaşanan olay ise, Kestel İlçesi Derekızık Mahallesinde meydana geldi. 16 AFJ 38 plakalı araç ile M.Y. (29), F. K. (29), M.Ç. (42) ve M.D. (32), bahçe içerisinde bulunan sera demirlerini çalarken jandarma ekiplerine yakalandı.

Gözaltına alınan 10 zanlıda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma yetkilileri, hırsızlara yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini, vatandaşların şüpheli gördükleri durumları 112 ihbar hattına bildirmesi gerektiğini ifade ederek, ihbarcıların kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağını açıkladılar.