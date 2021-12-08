Bursa’da jandarmadan ’’Huzur ve Güven’’ uygulaması
Bursa’da jandarma ekipleri son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına karşı denetimler yaptı. 500 motosiklet kontrol edilirken, 19 motosiklet sürücüsüne 18 bin 329 lira cezai işlem uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ise yakalandı.
Bursa’da jandarma ekipleri son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına karşı denetimler yaptı. 500 motosiklet kontrol edilirken, 19 motosiklet sürücüsüne 18 bin 329 lira cezai işlem uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ise yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarına karşı denetimler yaptı. Denetimlere 417 personel ile 91 ayrı nokta gerçekleştirildi. Yapılan denetimler neticesinde 3 bin 325 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. 500 motosiklet ise kontrol edilirken 2 çalıntı motosiklet, 3 tescilsiz motosiklet ve 1 hacizli motosiklet yakalandı. Yanı sıra 7 motor trafikten men edilirken 13 motosiklete adli işlem yapıldı. 19 motosiklet sürücüsüne toplamda ise 18 bin 329 lira idari para cezası uygulandı.