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Bursa’da jandarmadan hırsız operasyonu
Bursa’da BUSKİ’ye ait su deposundan hırsızlık yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 16.11.2022, 16:58
Bursa’da BUSKİ’ye ait su deposundan hırsızlık yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’da BUSKİ’nin su deposuna giren hırsız 3 metre uzunluğunda elektrik topraklama kablosunu kesip çalacağı sırada jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 37 yaşındaki İ.A. daha sonra adliyeye sevk edildi.