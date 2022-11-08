Bursa’da işçi servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Bursa’da işçi taşıyan servis minibüsü ile kamyonetteki kaza yaptı. Kazada, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okuldaki işçileri taşıyan 16 S 6738 plakalı servis minibüsü, 16 AGJ 872 plakalı ticari kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, servisteki 6 kişi ve ticari araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Trafik kaza sebebiyle araç akışı kontrollü olarak tek şeritten verilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.