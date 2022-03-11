Bursa’da işçi servisi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bursa’da etkili olan kar yağışı sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi devrildi. Devrilen servisteki 3 işçi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, İnegöl’den Hamzabey Mahallesinde bulunan metal fabrikasına işçi taşıyan sürücü Nuri Çakmak(43) yönetimindeki 16 S 6080 plakalı işçi minibüsü, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu araçtaki işçilerden İmran Gültekin(44), Ayşen Çetin(38) ve Dilek Tümer(55) yaralandı. Araçta sıkışan 3 işçi, olay yerine sevk edilen ambulanslarda görevli sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araç sürücüsü, kazanın ardından yakınıyla telefonda görüntülü konferans yaparak, olayı anlatıp aracın durumunu gösterdi. Kazayı yaralanmadan atlatan sürücü Nuri Çakmak, ’’ "Buzlanmadan dolayı araç kaydı. 3 yaralı var. Durumları iyi" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.