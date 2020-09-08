Bursa’da işadamlarından şantajla para aldığı öne sürülen gazeteci tutuklandı

Bursa’da haber yapmama karşılığı iş adamlarından şantajla para aldığı öne sürülen yerel gazete sahibi Necmi İnce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 40 yaşındaki İnce’nin kendisini şikayet eden bir iş adamından kaçak villalarını haber yapmama karşılığında yüklü miktardaki görüntüleri ortaya çıkmış, polisin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da bir yerel gazetenin sahibi Necmi İnce’yi iş adamlarına "şantaj ve tehdit’ yaptığı iddiası üzerine takibe aldı. Bir süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi İnce’nin İznik’teki işadamlarından kaçak villalarını haber yapmamak için 200 bin lira istediği ortaya çıktı. İş adamı savcılığa şikayette bulununca devreye polis girdi. Daha önceden seri numaraları alınmış paraları 60 bin TL ve 10 bin Euro’yu benzin istasyonunda teslim alan Necmi İnce, kendesini takip eden Gasp Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Necmi İnce, parayı danışmanlık bedeli olarak aldığını, kimseye şantaj yapmadığını savundu.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Necmi İnce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Necmi İnce’nin bir restoran sahibinden de şantajla para almak istediği, bu kişinin de şikayetçi olduğu polisler tarafından gözaltına alınırken bu kişinin İnce’ye tepki gösterdiği öğrenildi.