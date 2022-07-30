Bursa’da inşaat işçileri birbirine girdi

Bursa’da inşaat işçilerinin ölümüne kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup inşaat işçisi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Kavgada birçok inşaat işçisi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan kişiler ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.