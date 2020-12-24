Bursa’da ilginç olay

Bursa’da kimliği belirsiz kişi durup dururken park halindeki aracın aynasını kırıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aracının aynasını kıran şahsı tanımayan araç sahibi saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen hafta Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan M.T, aracın başına geldiğinde kaldırım tarafındaki yan aynasının kırık olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen M.T.,güvenlik kamerasını incelediğinde kaldırımda yürüyen ve daha önce hiç görmediği bir sahsın arabasına yaklaşarak aynasını kırdığını gördü.

M.T., şahıs hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri araca zarar veren şahıs hakkında inceleme başlattı.