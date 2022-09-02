Bursa’da iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bursa İznik Orhangazi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’den İznik istikametine gitmekte olan Y.B. idaresindeki 64 ACF 341 plakalı kamyon, İznik’ten Orhangazi yönüne gitmekte olan B.E. idaresindeki 16 MBL 86 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan iki kamyon sürücüsü Y.B. ve B.E., yapılan ilk müdahalelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın sebebi araştırılıyor.