Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Bursa’da iki aracın kafa kafaya karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, Bursa-Orhaneli yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Orhaneli Yolu Göktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 16 E 6229 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Şaban B. yönetimindeki 26 RE 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler de dahil olmak üzere araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa’da hastanelere kaldırıldı. Kazada araçlar hurdaya dönerken Bursa-Orhaneli yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.