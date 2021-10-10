banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat

Bursa’da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı

Bursa’da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı. Zanlının, husumetlisini vurma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 10.10.2021, 18:10
Bursa’da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı

Bursa’da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı. Zanlının, husumetlisini vurma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan R.D. ile E.A. tartışmaya başladı. R.D. (22) kaçmaya çalışırken, belinden silahı çıkaran E.A. (32) tarafından sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla R.D. hastaneye kaldırılırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Zanlı E.A., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1