Bursa’da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa’da hurda deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Bugün saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde Hurdacılar Sitesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. İddiaya göre, geri dönüşüm için depolanan hurdalar birden alev aldı. Rüzgarın da tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik mücadelesi sonucu söndürülürken, depo kullanılamaz hâle geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.