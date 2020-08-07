Bursa’da hastane önünde korku dolu anlar
BURSA'DA ÖZEL BİR HASTANENİN ACİL KAPISINDA BULUNAN BİR OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU. ARAÇTAN ÇIKAN YOĞUN DUMANLAR HASTANEDE BULUNAN VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.
Bursa’da özel bir hastanenin acil kapısında bulunan bir otomobil alevlere teslim oldu. Araçtan çıkan yoğun dumanlar hastanede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, akşam saatlerinde Mudanya yolu üzerinde bulunan özel bir hastanenin acil kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, acil kapısının önünde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün otomobili sardı. Yangın sonucu yoğun dumanlar hastane yüksekliğine ulaşırken, içeride bulunan hastalar ve personel ekipleri büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek hastaneye sıçramasını önlerken, yangında yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
Yangın esnasında acil kısmında bulunan hastalar arka kapıdan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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