Bursa’da hareketli saatler...Çökme tehlikesi olan 4 katlı bina boşaltıldı

BURSA(İHA) – Bursa’nın İznik ilçesinde yanındaki bir temel kazısı sebebiyle 4 katlı binada kayma meydana geldi. Polis ve belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltırken, sokağı da trafiğe kapattı

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi Cambaz Sokak’ta Ali Sevim’e ait 4 katlı binada yanındaki hafriyat kazısı sebebiyle kayma meydana geldi. Binadan gürültü gelmesi üzerine yıkılma ihtimaline karşı ekipler tedbir alarak binayı boşalttı. 15 yıllık olduğu öğrenilen binanın yan taraftaki inşaat kazısından kaynaklı kaydığı iddia edildi.

Binanın altı kısmının da dükkan olarak kullanıldığı öğrenildi.