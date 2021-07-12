Bursa’da hareketli dakikalar

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Şahsın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı iddia edildi.
Asayiş 12.07.2021, 22:22
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evinin penceresinden polisin üzerine ateş açtı. Şahsın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., evinin camından polis ekiplerine ateş açtı. Şahıs polis ekiplerinin yaklaşık 1 saattir süren çabalarına rağmen teslim olmazken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Halil A.’nın evdeki 2 kız kardeşini de rehin aldığı öne sürüldü.