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Bursa’da halk otobüsünün elektrikli araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli araçtaki 3 öğrenci yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.09.2021, 15:35
Bursa’da halk otobüsünün elektrikli araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk otobüsü ile çarpışan elektrikli araçtaki 3 öğrenci yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Parkyolu Caddesi üzerinden gelerek kavşağa giriş yapan Fen Lisesi öğrencisi Sefa A. idaresindeki elektrikli araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Karadoğan’ın (40) kullandığı 16 M 06092 plakalı özel halk otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli araç, Hazine Sokak üzerinden gelen Sait Kani idaresindeki 34 BLC 793 plakalı hafif ticarî araç ile çarpıştı.

Kazada elektrikli aracın sürücüsü Sefa A. ile kuzenleri Halil İbrahim A.(16) ve Merve A.(16) yaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına an-be-an yansıdı. Görüntülerde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu elektrikli aracın kavşaktan çıktığı sırada özel halk otobüsünün çarpması ve elektrikli aracın savrularak kaldırıma çarparak durduğu anlar görülüyor.

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