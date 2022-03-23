Son Dakika
Bursa’da halk otobüsünde maske tartışması
Bursa’da halk otobüsünde yolcular arasında maske tartışması diğer vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.
Asayiş 23.03.2022, 09:38
Bursa’da halk otobüsünde yolcular arasında maske tartışması diğer vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, maske takan yolcular maske takmayan yolcuyla tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma bir süre devam ederken taraflardan birinin halk otobüsünden inmesinin ardından tartışma son buldu.