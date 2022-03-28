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Bursa’da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı
Bursa’da halı saha maçı oynayan bir kişi aniden fenalaştı. Takım arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle fenalaşan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 28.03.2022, 09:30
Bursa’da halı saha maçı oynayan bir kişi aniden fenalaştı. Takım arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle fenalaşan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, halı saha maçı yapan bir kişi aniden fenalaşarak yere düştü. Hemen takım arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.