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Bursa’da hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı
Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki TOKİi inşaatında hafriyat yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 16.09.2022, 12:46
Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki TOKİi inşaatında hafriyat yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde TOKİ 3.Etap inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Sesleri duyanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü uçurumdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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