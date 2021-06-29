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Bursa’da gürültü cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Bursa’da sokakta gürültü yaptıkları için ailesini ıslattığı gerekçesiyle tartıştığı Canan Kırmızı (48) tarafından bıçaklanan Kenan Ateş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Asayiş 29.06.2021, 12:20
Bursa’da gürültü cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Bursa’da sokakta gürültü yaptıkları için ailesini ıslattığı gerekçesiyle tartıştığı Canan Kırmızı (48) tarafından bıçaklanan Kenan Ateş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi’ye bağlı Koğukçınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan Kırmızı, karşı komşusu Kenan Ateş’in ailesini, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Kenan Ateş, Canan Kırmızı’yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa inen Canan Kırmızı, Kenan Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ateş’i özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Canan Kırmızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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