Bursa’da gümrük kaçağı elektronik sigara ve aksesuar operasyonu

Bursa’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 500 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve aksesuarı ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri elektronik sigara ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Bursa’ya getirdikleri gümrük kaçağı elektronik sigaraları elden ve kurye vasıtası ile piyasaya sürdüklerini tespit eden polisler, 9 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 245 elektronik sigara cihazı ile bin 775 elektronik sigara aksesuarları ele geçirilirken, O.A, S.İ, C.K ve K.İ isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler hakkında 5607 SKM kapsamında adli tahkikat düzenlenirken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.