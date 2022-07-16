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Bursa’da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını patlatarak çaldı

Bursa’da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 16.07.2022, 09:07
Bursa’da gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camını patlatarak çaldı

Bursa’da şüpheli bir şahıs, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki çantayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, otomobilde bulunan çantayı gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, otomobilin bir anda camı kırıp çantayı çalarak gözden kayboldu.

Hırsızlık anı ise anbean kameralara yansıdı.

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