Bursa’da gezmeye diye çıkan 2 lise öğrencisi, 25 saattir kayıp

Bursa’da lise öğrencisi iki sınıf arkadaşı, ’gezmeye gidiyorum’ diye evden çıkarak sırra kadem bastı. İki aile, çocuklarından 25 saattir haber alamıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Yurdakul (16) ve Elif Gavas (16), evlerinden ’gezmeye çıkıyorum’ diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler kızlarını arama çalışmaları başlattı. Aileler çocuklarını görenlerin polisi veya 0531 917 90 85 numarayı aramalarını istedi.