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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın...Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı

Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın esnasında kara dumanlar Bursa’nın her yerinden görüldü.

Asayiş 14.09.2021, 11:58
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın...Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı

Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın esnasında kara dumanlar Bursa’nın her yerinden görüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Plastik maddelerin alev alması sonucu yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken; yangında dumandan etkilenen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

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