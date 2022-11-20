Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Bursa’da tekstil ürünlerinin geri dönüşümünün sağlandığı tesiste çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, o anlar dron ile görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan tekstil geri dönüşüm atölyesinde meydana geldi. Henüz yangının çıkış sebebi belirlenemezken, yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale gelirken, Bursa ovasını kaplayan kara dumanlar ve iş yeri çalışanlarının içeride bulunan malları dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar dron ile görüntülendi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.