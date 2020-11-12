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Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

ORHANGAZİ’DE MARZİM TESİSLERİNİN YAKINLARINDA BULUNAN BİR HURDA DEPOSUNDA KAYNAK YAPILDIĞI ESNADA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE HURDALIĞA YAYILDI.

Asayiş 12.11.2020, 12:18
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Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa’da bir hurda deposunda kaynak yapıldığı esnada çıkan yangın kısa sürede hurdalığa yayıldı. Alevler ve kara dumanların yükseldiği hurdalıktaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Orhangazi’de Çeltikçi altında bulunan Marzim Tesisleri yakınlarında Davut Aktürk’e ait hurda deposunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hurdalıkta kaynak yapıldığı esnada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar malzemeleri tutuşturdu.

Yangın bir anda büyüdü

Kaynak yaparken meydana gelen yangın bir anda büyüdü. Hurdalığın büyük bir bölümünü kaplayan alevlere olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri köpük ve su ile müdahale etti. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Hurdalık sahibi de ekiplere yardım etti

Hurdalığın sahibi Davut Aktürk de itfaiye ekipleri ile birlikte alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hurdalıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hurdalık sahibi Davut Aktürk, işyerinde kaynak yaptıkları esnada bir anda yangın çıktığını ifade etti.

Öte yandan, yangına müdahale esnasında itfaiye hortumlarının metaller tarafından kesilmesi sonucu hortum patladı. Patlayan hortumlardan çıkan köpükler ise itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.
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