Bursa’da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.