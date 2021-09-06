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Bursa’da genç anne tabancayla hayatına son verdi

Bursa’nın İznik ilçesinde bir süre eşinden ayrılan bir çocuk annesi tabancayla canına kıydı.

Asayiş 06.09.2021, 09:45
Bursa’da genç anne tabancayla hayatına son verdi

Bursa’nın İznik ilçesinde bir süre eşinden ayrılan bir çocuk annesi tabancayla canına kıydı.

Mahmut Çelebi Mahallesi’nde yalnız yaşayan Şükran Ç.’den (32) 24 saattir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genç kadının evine geldi. Kapıyı ve zili çalan ekipleri son olarak evin kapısını kırıp içeriye girdi. Genç kadının silahla kendini vurarak intihar ettiğini gören ekipler evde güvenlik önlemi aldı. Genç kadının cansız bedeni olay yerinin incelenmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eşinden ayrılan ve 10 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen genç kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.

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