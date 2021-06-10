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Bursa’da geceyi alevler aydınlattı

Bursa’da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 10.06.2021, 10:29
Bursa’da geceyi alevler aydınlattı

Bursa’da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir şekilde alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülerken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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